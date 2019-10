Hilfsangebote für Betreuende in Grevenbroich : Anleitungen und Tipps für pflegende Angehörige

Grevenbroich Wer Verwandtschaft zu Hause pflegt, braucht Anleitungen. Ein kostenloser Kursus an der Klinik St. Elisabeth führt ins Thema ein.

„Das Projekt wurde 2008 initiiert“, sagt Irmgard Reschke, examinierte Krankenschwester und seit sechs Jahren als Lehrende dabei. „Die Nachfrage ist groß“, sagt die Fachkraft und weiß um die Not der Betroffenen. Die Verwandtschaft zu pflegen, ist eine anstrengende Tätigkeit – körperlich wie emotional. „Aber viele Menschen wollen, so lange es möglich ist, zu Hause bleiben.“ Das gewohnte, private Umfeld sei eben durch nichts zu ersetzen. In besonderem Maße gilt das für demenziell Veränderte. Damit die Grenzen der heimischen Versorgung und Betreuung nicht zu schnell erreicht sind, werden in drei mal drei Stunden Grundzüge der Pflege vermittelt. Maximal 12 Leute können pro Kursus teilnehmen, denn zum Auftakt soll jeder der Beteiligten formulieren, was seine persönlichen Anliegen sind, also welches Pflegeproblem er habe.