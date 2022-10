Ausstellung in der Grevenbroicher Versandhalle : Kunstschaffende aus Partnerstädten stellen zum Thema Schutz aus

Ans Joosten und Gereon Riedel stellen bis zum 30. Oktober gemeinsam in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel aus. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Ans Joosten aus Peel en Maas, Partnerstadt von Grevenbroich, und Gereon Riedel aus Grevenbroich widmen sich in einer gemeinsamen Ausstellung gesellschaftspolitischen Fragen. Ihre Werke befassen sich mit dem Thema Schutz.

Die Ausstellung, die am Sonntag in der Versandhalle eröffnet wurde, ist aus der Städtepartnerschaft zwischen Grevenbroich und dem niederländischen Peel en Maas entstanden. Die Niederländerin Ans Joosten und der Grevenbroicher Gereon Riedel präsentieren gesellschaftspolitisch relevante Kunst, ohne Aspekte der Ästhetik zu vernachlässigen. Die Ausstellung heißt „Bescherming?“, was auf Deutsch so viel wie Schutz bedeutet. Die Künstler aus den Partnerstädten beschäftigen sich seit einiger Zeit mit Fragen zum Thema Schutz – etwa was Schutz ist und was den Menschen beschützt.

Ans Joosten (63) aus dem niederländischen Panningen, Teil der Gemeinde Peel en Maas, ist mit der Versandhalle als Ausstellungsort sehr glücklich. „Grevenbroich ist eine Stadt mit Charme. Bei uns hat man viel weniger Respekt vor alten Gebäuden, aber auch vor der Natur und der Kultur“, erklärt sie. Vor 20 Jahren hatte sie Lust, mit Stein zu arbeiten. Sie ließ sich entsprechend ausbilden. Sie zeigt jetzt in der Versandhalle Skulpturen, die den Menschen darstellen – überwiegend Frauen. Dass die Frauen, die Wert legen auf ihre Freiheit, nicht genügend Schutz bekommen, wird ja gerade im Iran wieder mehr als deutlich. Die Verschleierung könne Schutz sein, wenn die Frau diese möchte. Die Skulpturen von Joosten sind größtenteils aus Marmor gearbeitet, der weibliche Körper ist überwiegend stark abstrahiert.

Eine Frau bekommt Flügel, die es ihr erlauben, frei zu entscheiden, wohin sie möchte – eine der Skulpturen von Ans Joosten in der Versandhalle. Foto: Wolfgang Walter

Info Ausstellung ist bis zum 30. Oktober zu sehen Wo Die Ausstellung „Bescherming“ („Schutz“) mit Werken von Ans Joosten und Gereon Riedel ist in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel zu sehen. Wann Geöffnet ist die Ausstellung bis zum 30. Oktober geöffnet, und zwar samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Einen starken Kontrast zu dem hellen Marmor bildet das handgeschlagene Gold auf dem Gesicht einer Frau. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob die Maske ein wirksamer Schutz sein kann. Eine ausgemergelte Frau bekommt Flügel, die es ihr erlauben, frei zu entscheiden, wohin sie möchte. Eine kleine Skulptur verkörpert eine Frau, die sich ihre Haare um den Kopf gewickelt hat, um vor äußeren Einflüssen geschützt zu sein. Das Credo der Künstlerin schwingt in diesen Arbeiten mit: „Das Leben muss trotz aller Krisen weitergehen. Man darf das Schlechte nicht negieren, sich aber nicht davon lähmen lassen.“

Gereon Riedel, der Künstler gehört der Ateliergemeinschaft E1 an, zeigt ein riesiges Kreuz, besteht aus elf Leuchtelementen aus Plastik. „Ob er da nicht besser noch mal kurz mit dem Lappen hätten drübergehen können?“, dürfte sich so mancher Besucher fragen. Dabei ist der Prototyp des Schutz versprechenden Symbols bewusst leicht ramponiert dargestellt. Die drei Bilder, auf denen der Körper Jesus fehlt, wo nur noch der Rost, der die Umrisse des Körpers abbildet und für das Blut steht, zu sehen ist, korrespondieren mit der runden Skulptur am Boden. Dort liegt Jesus, geschützt wie ein Schmuckstück beim Juwelier unter einer Glasscheibe. „Er dürfte sich fragen, warum er gestorben ist“, sagt Riedel. Die Plastik einer Frau, die eine schwarze Burka trägt, bringt der 56-Jährige in Zusammenhang mit dem Rest der Welt. Der Blick jener Frau ist gerichtet auf die Erdkugel. Riedel hat zwischen den beiden Hälften einen schmalen Schlitz gelassen, der mit Gardinen verhüllt ist. „Die Menschen fühlen sich durch diese Gardinen beschützt“, lautet seine These.