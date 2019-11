Ausstellung in der Grevenbroicher Galerie Brozio : Kunst und Literatur aus den nordischen Ländern

Künstler Jón Thor Gíslason (l.) und Verleger Heiner Labonde. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Am Sonntag ist der erste Advent. Aber bereits am Samstagabend geht es beschaulich zu bei Ausstellungsmacher Roland Brozio an der Bergheimer Straße 15. Zu sehen sind dann Bilder der Künstler Jón Thor Gíslason aus Island und Ariel Kofman aus Argentinien. Die Ausstellung ist noch bis zum 20. Dezember zu sehen.

Von Rudolf Barnholt

Am Samstag um 19 Uhr bieten der Verleger Heiner Labonde und seine Frau Jessika Kuehn-Velten „Lesehäppchen“ aus Büchern des Labonde-Verlags. Die Zuhörer werden Texte von Bernd Wegener über die Kulturgeschichte Finnlands hören, Jessika Kuehn-Velten wird auch selbst geschriebene Texte lesen. Interessant dürfte auch das Buch „Die Nadelwälder dunkeln fort im Osten“ sein – ein Werk über die Geschichte Finnlands und der Finnen. Dazu gibt es Käse, Wein, Pfefferkuchen und Glögi – das ist finnischer Glühwein mit Rosen und Mandeln.

Jón Thor Gíslason zeigt einige bekannte, aber auch neue Arbeiten. Besonders angesagt: seine Aquarelle. Aber auch Klassiker werden zu sehen sein: Feengleiche weibliche Wesen, einige gezielte Farbakzente in Orange oder Neongrün und im Hintergrund Ornamente wie auf Großmutters Tapete.

Ariel Kofman aus Argentinien, genauer gesagt aus der Metropole Buenos Aires, wird nicht vor Ort sein. Dafür ist er mit seiner Kunst vertreten. Es handelt sich überwiegend um Lithografien. Ein Grundthema des Künstlers: Die Bevormundung des Menschen durch die fortschreitende Technisierung, die für eine Informationsflut sorgt. Prächtige Kathedralen zeugen von einer zu Ende gehenden Zeit.