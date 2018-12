Historische Chorschranken: Kunst-Schatz aus Gustorf zeigt  Szenen der  Weihnachtsgeschichte

Gustorf Die Chorschranken gelten als einer der bedeutendsten Kulturschätze des Rheinlandes. Im Original sind sie heute im Rheinischen Landesmuseum zu sehen.

Die Verkündigung der Hirten, die Anbetung der Heiligen Drei Könige, Maria und das Jesuskind – die Weihnachtsgeschichte ist weit und breit kaum älter künstlerisch dokumentiert worden als in der Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt. In der Taufkapelle des imposanten Gotteshauses sind die „Gustorfer Chorschranken“ aus dem zwölften Jahrhundert zu sehen, allerdings lediglich als Kopie. Die Originale befinden sich in Bonn, sie werden gut gehütet im Rheinischen Landesmuseum.