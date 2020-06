Kultur in Grevenbroich : Kunst im Alten Rathaus: mal elegant, mal voller Brüche

Kultur in Grevenbroich

Grevenbroich Wer ganz oben ankommt - fühlt sich auf dem Dach der Welt. Denn da hat Künstlerin Kerstin Schoele die Silhouetten von Achttausendern aus Tibet platziert. Ihre Ausstellung zieht sich bis September über alle Etagen des Alten Rathauses.

Rein formal mutet Kerstin Schoele dem Betrachter zwei gegensätzliche Welten zu. Auf der einen Seite schafft sie fast altmeisterlich anmutende ruhige Eleganz und Glätte im Farbauftrag, sanfte Übergänge, saubere Konturen und angenehme, naturalistische Farben. Dagegen setzt sie ganz bewusst die Kraft in schrundigen, aufgerissenen, brüchigen Texturen, schafft anspruchsvolle, kleinteilige Strukturen.

Ein großer Teil ihrer Motive sind phantastische Landschaften. Trotz der überschaubaren Größe wirken die Landschaften unendlich weit. Normale Jahreszeiten interessieren Kerstin Schoele weniger, obwohl auch sie hin und wieder Ruhe sucht in traditionellen Landschaften mit Lavendel- oder Klatschmohnfeldern. Doch ihre Seele erschafft lieber eisige, glühende, verlassene, menschenleere, reglose Fernen.

Wer im Treppenhaus des Alten Rathauses den Bildwelten von Kerstin Schoele folgend die oberste Etage erklommen hat, kommt sich ein wenig so vor wie auf dem Dach der Welt. Dort gipfelt ihre Kunst in einem Gemälde mit wehenden Fähnchen vor der Silhouette der höchsten Berggipfel in Tibet.