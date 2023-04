Versteigerung in Grevenbroich Kunst-Auktion zugunsten der Jona Hospizbewegung

Es ist eine ganz besondere Ausstellung, die Ausstellungsmacher Roland Brozio sich hat einfallen lassen: Vor allem in leerstehenden Geschäftsräumen in der Coens-Galerie und im Montanushof sind derzeit Werke vieler Künstlerinnen und Künstler zu sehen. Sie können nicht erworben, sondern nur ersteigert werden. Der Erlös geht an die Jona Hospizbewegung. Die Kunst-Auktion findet am Freitag, 5. Mai, ab 19 Uhr in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel statt. Radiomoderator Bernd Hamer schlüpft in die Rolle des Auktionators.