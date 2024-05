Einzelhandel in Grevenbroich Kunden bedauern Schließung des Rieker-Shops in der Fußgängerzone

Das Schuhaus Rieker schließt seine Filiale an der Breite Straße. Viele Kunden fanden in diesen Tagen noch einmal den Weg in das kleine Ladenlokal. Doch am Samstag ist Schluss. Auskunft zu den Gründen der Schließung darf die Angestellte im Geschäft nicht geben. Eine Anfrage unserer Redaktion bei Rieker selbst wurde nicht beantwortet. Wie Kunden auf die Schließung reagieren.