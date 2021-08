Auch Auftritte auf dem Grevenbroicher Feierabendmarkt sind geplant : Kultus startet wieder Reihe mit internationalen Musikern

Grevenbroich Seit Beginn der Corona-Pandemie hat es im Café Kultus keine Songwriter-Lounge mehr gegeben. Für September plant Leiter Stefan Wehlings nun einen Neustart des international besetzten Livemusik-Formats. Dabei sind auch Auftritte im Rahmen der Feierabendmärkte vorgesehen.

Weitere Auftritte im Rahmen des Feierabendmarktes sind am Mittwoch, 29. September, geplant: Austin Miller aus den USA und John Blek aus Irland werden jeweils eine Stunde lang vor der Foodtruck-Kulisse spielen und eine Mischung aus Country und Folk präsentieren. Vorher sind Jess Kerber und Will Orchant aus den USA mit ihrem Kollegen James Walker in Grevenbroich zu Gast. Die drei Musiker bieten am Mittwoch, 22. September, 20 Uhr, amerikanischen Indie-Folk.