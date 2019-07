Planungen haben in Grevenbroich begonnen : Zweite Kulturnacht in Arbeit: Musik in Gaststätten, Cafes und Galerien

Riesenstimmung herrschte bei der ersten Kulturnacht im vergangenen Herbst. Weil das Angebot ankam, ist jetzt eine weitere Auflage in Arbeit. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Grevenbroich „Nach dem Spiel ist vor dem Spiel“, lautet eine der gern zitierten Sportweisheiten. Manchmal aber ist es tatsächlich so, dass deshalb dem Ende ein Anfang innewohnt, weil das Fazit so positiv ist. So wie bei der Kulturnacht. Sie soll jetzt wieder aufgelegt werden, wie Kulturamtschef Stefan Pelzer-Florack berichtet.

„Im Grunde genommen war das schon klar, als die Premierenveranstaltung zu Ende war“, bilanziert er das Ereignis des vergangenen Herbstes: Am ersten November-Samstag hatten Gastronomin Gabriele Gertoberens, Café Kultus-Chef Stefan Wehlings und der Kulturamtsleiter diese Event nach Ladenschluss organsiert. Weitab von Remmidemmi oder einer Massenveranstaltung, wurde es eine Erlebnistour mit sechs Stationen. „Um zu zeigen, was in unserer Stadt alles los ist.“ Und das kam „gut an“, einerseits, weil jedwede Veranstaltung zu gefallen wusste, andererseits „weil die Stationen fußläufig zu erreichen waren“.

Genau dieses Konzept soll in der zweiten Auflage beibehalten werden. Neben Aktionsorten wie der Versandhalle, dem Museum, das Stellwerk an der Bahnstraße, das „Fräuleinswunder“ und den Galerien Judith Dielämmer sowie Roland Brozio ist jetzt als weiterer Austragungsort die Stadtbücherei dabei. „Im vergangenen Jahr konnte dort wegen der Umbauarbeiten nichts stattfinden“, erinnert Pelzer-Florack. Auch weitere Mitmacher sind willkommen, „wir sind da ganz offen“. Vor allem müssen es nicht „Riesenaktionen sein“, denkbar sind Foren für beispielsweise junge Musiker, die dann zum Klangprogramm landestypische Häppchen bieten, oder Performer mit skurrilen Ideen. Interdisziplinär könnte eine Verbindung zwischen den Genres entstehen, von „klein und lokal bis großem Angebot“ ist vieles möglich.

Wie im Vorjahr soll das Programm in der Zeit von 20 bis 24 Uhr laufen – und zwar „durchgängig. Denn jeder Interessierte soll zu jeder Zeit ein ähnliches Angebot bekommen. Bewusst soll auch diesmal auf ausdrücklich Anfangs- und Endzeiten verzichtet werden, damit die Leute wieder „frei tingeln können“. Dass für die eine Kulturnacht auch der Leerstand temporär behebbar wäre, sieht der Kulturamtschef nicht, fehlt doch in leer stehenden Ladenlokalen die für den Abend notwendige Logistik“. Wohl aber wäre es grundsätzlich denkbar, in regulären Geschäftsräumen ein wenig Kultur anzubieten.