Begegnungsstätte wurde vor 25 Jahren eröffnet Kultur in der ehemaligen Hülchrather Synagoge

In Hülchrath steht am Donnerstag ein besonders Jubiläum an: Am 9. November jährt sich zum 25. Mal der Tag, an dem die ehemalige Synagoge an der Broichstraße zu einer Begegnungsstätte wurde. Eine Bürgerinitiative um Lisa Gelius-Dietrich und Ulrich Herlitz hatte sich zuvor mit großer Beharrlichkeit für die Renovierung und den Erhalt des alten Bethauses eingesetzt.