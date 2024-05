Kabarett und Musik in Grevenbroich „Kultur Extra“-Programm für 2025 steht fest

Die Stadt setzt 2025 erneut auf die bewährte Mischung aus Kabarett, Comedy und Musik. Den Anfang macht eine Komikerin, die bereits mehrfach auf der Bühne des Pascal-Gymnasiums stand: Tina Teubner kommt am 25. Januar mit ihrem aktuellen Programm „Wenn Du mich verlässt, komm‘ ich mit“ nach Grevenbroich – unterstützt von Ben Süverkrüp am Klavier. Zweiter im Bunde ist der Musik-Kabarettist Lars Redlich, der am 22. Februar einen Abend unter dem Motto „Lars but not least“ gestalten wird – unter anderem mit Welthits, die er auf seine eigene Art auf die Schippe nehmen wird.