Kabarett, Musik und Satire in Grevenbroich „Kultur Extra“-Programm für 2024 steht fest

Mit Sebastian 23 betritt am 17. Februar einer der bekanntesten Poetry Slammer die Bühne des Pascal-Gymnasiums. In seiner Solo-Show „Maskenball“ wird der Bochumer dem Zeitgeist auf den Zahn fühlen – „ein herrliches Vergnügen für alle, die intelligente Texte mögen“, sagt Wowra. Mit „Alte Bekannte“ wird am 16. März 2024 die Nachfolge-Band der legendären „Wise Guys“ in Grevenbroich gastieren. Das Quintett, das seit Ende 2020 durch den früheren „Voice of Germany“-Halbfinalisten Friedemann Petter verstärkt wird, wird eine bunte Palette an neuen Songs präsentieren.