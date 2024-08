Ausflugtipps in Grevenbroich Eine Künstliche Intelligenz als Reiseplaner – geht das?

Sommerzeit war schon immer Ausflugszeit. Doch heute gibt es viel mehr Möglichkeiten als früher, einen Trip zu planen. Reiseführer sind schon lange nicht mehr Teil des Gepäcks, und auch Reisebüros werden immer öfter von den Möglichkeiten des Internets abgelöst – zu denen zählt auch die immer beliebter werdende Künstliche Intelligenz (KI). KIs gehören in vielen Bereichen zum alltäglichen Leben, sind in „Smart Home“-Geräten, assistieren in vielen Autos und kommen bei Streaming-Diensten zum Einsatz. Warum also nicht auch bei der Planung eines Ausflugs? Wie hilfreich eine KI für Touristen ist, hat unsere Redaktion anhand von Tipps für Grevenbroich getestet.