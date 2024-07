Kunst in Grevenbroich Künstlerinnen zeigen ihre Werke in ehemaliger Synagoge Hülchrath

Zur Eröffnung hielt Anna Schlüter aus Meerbusch eine informative Einführungsrede: Sie ging unter anderem auf die Verbindung zwischen der Synagoge und der Ausstellung „Speicherort Erde“ ein: „Es ist das Sprechen vom Werden und Vergehen, Erinnerungen und Erfahrungen speichern sich im Gehirn, in den Körperzellen, in Gebäuden, in Archiven, in Legenden, in den Erdschichten… Erfahrungen werden von Generation zu Generation weitergegeben, kollektiv oder individuell, und mutieren – in den Überlebenden des Holocaust auch höchst belastend und nachhaltig. In der Erde schichten sich die Phasen, die schon vor den Menschen da waren, und sie geben heute noch Zeugnis.“