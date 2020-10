Ausstellung in Grevenbroich : Künstlerin zeigt Natur-Bilder mit Zeigefinger-Funktion

Isabel Kneisner stellt ihre Arbeiten in der Wohnzimmer-Galerie von Roland Brozio aus. Mit ihrer Kunst will sie Aufmerskamkeit schaffen. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich „Und der Himmel leert sich“, heißt die Ausstellung von Isabel Kneisner, die am 30. Oktober beim Galeristen Roland Brozio an der Alte Bergheimer Straße 15 eröffnet wird. Der Untertitel lautet: „Eine Ausstellung in schwierigen Zeiten.“ Damit meint die Künstlerin nicht vorrangig die Corona-Pandemie, sondern das Artensterben.

Von Rudolf Barnholt

Wer das Wohnzimmer von Roland Brozio betritt und nach links schaut, sieht eine leicht nostalgische Darstellung von Vögeln im Stil von Fragonard. Die Bilder wirken wie aus einem Biologiebuch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, als Umweltprobleme noch gänzlich unbekannt waren. Die Umgebung der Vögel hat Isabel Kneisner behutsam verändert. Die Flächen der Tiere schnitt sie aus und hinterlegte diese freien Stellen mit dem Stoff eines offenbar geblümten Sommerkleides oder Ausschnitten von Gedichten.

Die Wand zur Straße hin ist der Eule gewidmet. Isabel Kneisner mag diese schutzbedürftigen Tiere. Auf ihren Bildern bleibt bewusst offen, wo sich diese imposanten Nachtvögel gerade befinden. Nichts soll von den faszinierenden Tieren ablenken, von ihrer Schönheit. „Es sind schöne, aber traurige Tiere“, sagt die Künstlerin. Kunst habe schließlich auch die Aufgabe, Aufmerksamkeit zu schaffen. „Diese Aufmerksamkeit brauchen die Eulen, die mitunter kaum ihre Brut durchbringen können“, sagt die Künstlerin.

An der Wand gegenüber den Fenstern hängen Bilder, die ein wenig gespenstisch wirken und die auf subtile Weise zeigen, dass mit unserer Umwelt etwas sehr im Argen ist. Drei schemenhafte Personen stehen in einem Wald, die Lichtquellen, die zwischen dem Geäst zu sehen sind, möchte die Künstlerin als Irrlichter verstanden wissen. Die Personen stehen rund 80 Zentimeter tief im Wasser. Isabel Kneisner, die Kunstgeschichte in Düsseldorf und Bonn studiert hat, zeigt außerdem Waldbilder mit Zeigefinger-Funktion: Diese Mischtechniken und Collagen machen deutlich, wie krank der Wald ist. Den Vögeln geht es schlecht, ebenso den Bäumen, nur die gefräßigen Borkenkäfer scheinen sich wohlzufühlen.