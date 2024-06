Ausstellung in Grevenbroich Künstlerin Jin-Sook Chun zeigt Geheimnisvolles und Zugehängtes

Jin-Sook Chun studierte zunächst Kunst an der Frauenuniversität in ihrem Geburtsort Seoul und erhielt später den Abschluss an der Düsseldorfer Kunstakademie. Arbeiten von ihr waren bereits in zahlreichen Ausstellungen zu sehen. Ihr wiederkehrendes Motiv ist der gemusterte Vorhang, der sie an ihre Zeit erinnert, als sie in Deutschland noch eine Fremde war. Sie schlenderte an späten Abenden einsam durch die Straßen und sah diffuses Licht durch die Gardinen und Rollläden scheinen – und sie fragte sich, wie die Menschen dort lebten, wie sie miteinander kommunizierten, wie sie sich entspannten und das Private gestalteten. Diese Eindrücke hat sie künstlerisch auf ihren Bildern festgehalten.