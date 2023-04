Kultur in Grevenbroich „Dielämmer“-Künstlerin malt Landschaften aus dem Nirgendwo

Die Ausstellung in der Galerie Am Markt 16 in der Innenstadt kann noch zum 30. April besucht werden. Öffnungszeiten sind freitags und samstags in der Zeit von 12 bis 16 Uhr sowie sonntags von 14 bis 16 Uhr. Ein Besuch ist auch nach telefonischer Vereinbarung unter der Rufnummer 0178 7780608 möglich.