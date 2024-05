Neue Ausstellung im Kloster Langwaden Frauen der Künstlergruppe Villa Erckens stellen jetzt im Kloster aus

Langwaden · Sechs Frauen präsentieren ihre Werke jetzt in Langwaden. Was die Mitglieder der Gruppe „Villa Erckens“ in den kommenden vier Wochen im Kloster zeigen – und was sie an ihren Formen der Kunst begeistert.

13.05.2024 , 04:50 Uhr

Die beteiligten Künstlerinnen im Kloster Langwaden. Die Damen präsentieren sehr unterschiedliche, oft abstrakte Werke. Foto: Staniek, Dieter

Von Rudolf Barnholt