„E 1“ in Grevenbroich : Künstlergruppe will eine Mini-Galerie in der City eröffnen

Der Künstler Gereon Riedel neben der „Mini-Galerie“, die auf der Schanze entstehen soll. Foto: Staniek, Dieter

Grevenbroich Die Künstlergruppe „E 1“ ist dabei, sich einen kleinen Ausstellungsraum „Auf der Schanze 40“ in der Innenstadt einzurichten. Wer zur Gruppe gehört und was genau in dem neuen Raum geplant ist.