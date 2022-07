Ausstellung in Grevenbroich : Künstler zeigen Werke mit Blumen-Bezug in der Versandhalle

Barbara Petzold mit einem Gemälde von Ransome Stanley. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Drei Künstler haben jetzt ihre Werke unter dem Titel „Blumen im Kopf“ in der Versandhalle vorgestellt. Wer es bislang versäumt hat, sich die Bilder von Barbara Petzold, Ransome Stanley und Johannes Herrmann anzuschauen, sollte sich beeilen.

Die Ausstellung endet am Mittwoch. Bis dahin können Interessierte unter 0152 34193884 einen Termin für eine Führung vereinbaren.

Zu den Künstlern und ihren Werken: Ransome Stanley hat einen nigerianischen Vater. Er hat an der Kunstakademie Stuttgart studiert und ist in London und der Schweiz aufgewachsen. Er ist ein Maler, der Biografisches in seinen Bildern verarbeitet, sein Hin- und Hergerissen-Sein zwischen den Kulturen, vielleicht auch seine Suche nach Identität, seine temporäre Traurigkeit darin verarbeitet. Stanley, der in München lebt, zeigt unter anderem das großformatige Bild „Fragile“. Dort ist ein dunkelhäutiger Mann von hinten zu sehen, der sich abwendet und hinter dem Blumen aus Porzellan zu schweben scheinen.

Johannes Herrmann, Jahrgang 1982, macht gerade seinen Abschluss an der Kunstakademie Düsseldorf. Seine Bilder wirken weniger opulent, sehr aufgeräumt, Flächen, Farben und Linien geben den Ton an. Und er sucht gerne die Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte – oder mit Künstlern, die sie prägen. Man sieht, dass er Matisse liebt, eine völlig schnörkellos gemalte Blume liefert den Liebesbeweis. Die pure Freude an der Malerei merkt man ihm an, seine Bilder erzeugen eine heitere Atmosphäre.