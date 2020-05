Werner Franzen aus Grevenbroich stellt aus : Wieder Kunst in der Versandhalle

Grevenbroich Es gibt – trotz Corona-Pandemie – endlich wieder eine Ausstellung in der ehemaligen Versandhalle auf der Stadtparkinsel. Werner Franzen verspricht „Aktuelle Arbeiten“, meint zum Teil aber auch aktualisierte Arbeiten und stellt unter der passenden Überschrift „Objekte auf Abstand“ seine Skulpturen aus, die überwiegend aus Holz und Stoff bestehen.

Wer jetzt meint, die Vernissage verpasst zu haben: Es gab gar keine. Maximal zehn Besucher gleichzeitig mit Mund-Nase-Bedeckung dürfen sich die Ausstellung anschauen. Recycling ist nach wie vor ein großes Thema für den 64-jährigen Grevenbroicher. Wer sich schnell einen Überblick über sein Werk verschaffen möchte, findet in ausrangierten Obstkisten eine Vielzahl kleiner Bilder von Arbeiten des Künstlers, der sich vergeblich um die Aufnahme an der Düsseldorfer Kunstakademie bemüht hatte.

Ein Exponat erinnert an die im vergangenen Jahr ausgebrannte Kirche Notre Dame in Paris, die Werner Franzen 1975 besucht und seitdem in schlechter Erinnerung hat. Da war etwas, was nach seiner Auffassung in einem Gotteshaus nichts zu suchen hat: Fahnen aller von den Franzosen besiegten Armeen.