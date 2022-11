Kultur in Grevenbroich : Künstlergruppe beschäftigt sich mit dem Licht des Winters

Langwaden Die Künstlergruppe „Kunst.Neuss“ zeigt noch bis zum 23. Januar im Zisterzienserkloster Langwaden die Ausstellung „Winterlicht“. Es ist eine sehr facettenreiche Ausstellung auf künstlerisch hohem Niveau.

Gisela Gelzhäuser hat eine Feder vor schwarzem Hintergrund in Szene gesetzt und damit ein Stück Leichtigkeit in dunklen Zeiten. Erika Jörgenshaus zeigt eine Schlittenfahrt im Wald mit begeisterten Kindergesichtern. Ihr Wald wirkt sehr lebendig, alles andere als beschaulich. Mit langer Belichtungszeit hat Marcus Metzner einen Lkw bei Nacht fotografiert. Aus den roten Rücklichtern wurde so eine rote Linien, die die Dunkelheit zu zerschneiden scheint. Petra Missal hat das Thema „Sturm“ l abstrahiert. Die Farben stehen im Vordergrund, nicht die Formen.

Walter Schmitt hat sich mit den „Eisleuchten“ auseinandergesetzt. Thomas Selzer ist mit dem Foto „Shelter of Light“ vertreten: Besser kann man den Wunsch nach Licht nicht zum Ausdruck bringen. Elke Weiers zeigt eine menschenleere Strandimpression. In ihren Bildern stecken kleine Stücke von Strandgut und Sand von der See. Thomas Weiers hat in Namibia einen Sandsturm mit seiner Kamera festgehalten. Außerdem sind Marlies Blauth und Susanne Reinert mit Exponaten vertreten. Die Ausstellung – kuratiert von Robert Jordan – ist täglich von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.