Personalentscheidung im Grevenbroicher Rathaus : Krützen setzt neuen Kämmerer ein

Grevenbroich Frank Möller kümmert sich nun offiziell hauptverantwortlich um die Grevenbroicher Stadt-Finanzen. Der 61-Jährige ist nicht nur Wohnmobil- und Borussen-Fan, sondern schwärmt auch für Trip-Hop.

(wilp) Frank Möller wird am Donnerstag Abend dem Rat als neuer Kämmerer der Stadt Grevenbroich vorgestellt. Seit der Neuorganisation der Verwaltung im Sommer vergangenen Jahres übte der 61-Jährige dieses Amt kommissarisch aus. Bürgermeister Klaus Krützen hat ihn nun dauerhaft als „Herrn der Stadtfinanzen“ eingesetzt. Er tritt die Nachfolge von Monika Stirken-Hohmann an, die 2021 in die Vorstandsetage der Stadtbetriebe Grevenbroich wechselte.

Der neue Kämmerer kam 1979 als Auszubildender in die Stadtverwaltung und stieg in den folgenden Jahren in den gehobenen Dienst auf. Frank Möller durchlief mehrere Stationen im Rathaus, alleine 17 Jahre war er im Bereich Stadtplanung/Bauordnung tätig, sammelte darüber hinaus aber auch Erfahrungen im Sozialamt und in der Ausländerbehörde. 2007 kam er in die Kämmerei, in der er 2016 die Fachbereichsleitung übernahm.