Kostenpflichtiger Inhalt: Politik in Grevenbroich : Krützen lässt die Kosten für ein „Stadtrats-Radio“ prüfen

Video-Übertragungen aus dem Bernardussaal wird es auch weiterhin nicht geben. Foto: Lothar Berns

Grevenbroich Um die politische Arbeit in Grevenbroich transparenter zu gestalten, sollen die Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse via Internet übertragen werden. Das fordert die FDP – schon seit Monaten. Doch auch in seiner jüngsten Zusammenkunft konnte sich der Stadtrat nicht für einen Video-Stream erwärmen. Immerhin soll nun die Möglichkeit einer Audio-Übertragung geprüft werden.