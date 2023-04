Krötenwanderung in Grevenbroich Kröten wandern wieder zurück – Einzel-Amphibien auf Tribünenweg

Was war am Wochenende auf dem Tribünenweg los? Diese Frage haben sich einige Grevenbroicher gestellt, nachdem eine Nutzerin bei Facebook berichtet hatte, dass in der Nacht zu Sonntag etliche Amphibien auf der Straße unterwegs waren und einige offenbar von Autos plattgefahren wurden. Wieso waren die Sperren nicht geschlossen, die die wandernden Kröten vor Autos schützen sollen?