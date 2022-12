Grevenbroich muss neue Unterkünfte schaffen Protest gegen Pläne für Flüchtlingsheim

Der Rat hat entschieden: Neue Flüchtlingsunterkünfte sollen ab kommendem Jahr entstehen. Sieben Standorte wurden für den Zeitraum bis 2025 festgelegt: Die Gilbachstraße in Grevenbroich soll 64 zusätzliche Plätze für Geflüchtete bieten, der Standort Am Steelchen in Frimmersdorf 47 Plätze, die Martin-Luther-Straße in Neurath 36, die Bruchstraße in Neuenhausen 38, die Josefstraße in Hemmerden 76 Plätze, die Mörikestraße in Gustorf 30 und die Friedrichstraße in Kapellen 40 Plätze. Insgesamt sollen somit 331 Plätze bis 2025 in der Stadt geschaffen werden.