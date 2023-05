Radarfalle brennt in Grevenbroich Kommen geblitzte Fahrer jetzt davon?

Es sind spektakuläre Bilder, die ein Autofahrer in der Nacht zu Sonntag mit der Handy-Kamera aufgenommen hat: Der in den Sozialen Medien geteilte, gerade einmal 14 Sekunden lange Clip zeigt, wie der in Gustorf positionierte Radar-Anhänger der Stadt in voller Ausdehnung brennt. Trotz der hoch züngelnden Flammen, die im Video zu sehen sind, scheint der entstandene Sachschaden jedoch übersichtlich zu sein. Ordnungsdezernent Arno Jansen geht davon aus, dass die Technik des 266.000 Euro teuren Geräts wohl nicht durch das Feuer gelitten hat.