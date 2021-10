Kripo ermittelt : Männer schlagen Grevenbroicher ins Gesicht und flüchten

Elsen Am frühen Sonntagmorgen ist es im Stadtteil Elsen zu einer Gewalttat gekommen. Drei Männer sollen einen Fußgänger dort auf offener Straße geschlagen haben. Was bislang bekannt ist.

Ein Grevenbroicher, der am frühen Sonntagmorgen auf der Hans-Sachs-Straße in Elsen unterwegs war, soll dort von drei bilang unbekannten Männern angegriffen worden sein. Das teilte die Polizei mit. Demnach sollen die Unbekannten dem Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Dabei wurde er leicht verletzt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich gegen 6.30 Uhr.