Detonation mitten in der Nacht : Kriminelle sprengen Geldautomat unter Wohnung in Grevenbroich-Kapellen

Der Vorraum der Sparkassenfiliale wurde komplett zerstört, die Fenster brachen aus der Gebäudefront. Foto: Polizei

Kapellen In der Nacht zu Montag gegen 2.45 Uhr haben sich mehrere Täter den Zugang zur Sparkassenfiliale in Kapellen „freigesprengt“ und den Geldautomaten im SB-Foyer in die Luft gejagt.

In der Nacht zu Montag ist es im Rhein-Kreis Neuss erneut zu einer Geldautomaten-Sprengung gekommen: Diesmal hatten es Täter auf einen Geldautomaten in der Sparkassenfiliale an der Schubertstraße in Kapellen abgesehen. Zeugen hatten gegen 2.45 Uhr zwei Detonationen bemerkt und die Polizei verständigt. Ob die Täter mit ihrer Sprengung erfolgreich waren und Geld erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Unbekannten im Anschluss an die Tat mit einem dunklen Auto, vermutlich einem Audi oder VW.

Durch die Detonationen wurde der Vorraum der Sparkasse, die sich direkt unter einer Wohnung befindet, stark beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Statik des Hauses ist nach ersten Erkenntnissen nicht beeinträchtigt. Die Spurensicherung und die Ermittlungen dauern derzeit noch an.