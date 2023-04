Evangelische Kirchengemeinde Wevelinghoven Kreuzweg mit Fotos vom Krieg in der Ukraine

Wevelinghoven · Ein ungewöhnlicher Kreuzweg ist am Karfreitag in der Evangelischen Kirche in Wevelinghoven zu sehen. Die Pfarrerin Christine Weber und der Grafiker Helmut Coenen haben Traditionelles mit Hochaktuellem in Zusammenhang gebracht.

06.04.2023, 04:50 Uhr

Pfarrerin Christine Weber und Grafiker Helmut Coenen mit den Kreuzweg-Stationen in der evangelischen Kirche. Foto: Wiljo Piel/wilp

Von Wiljo Piel