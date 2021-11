Fahrer ziehen einfach durch : Kreisverkehr in Neukirchen soll rasch entschärft werden

An diesem Kreisel brausen einige Fahrer durch die Mitte. Foto: Christian Kandzorra

Neukirchen CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser und andere fordern eine schnelle Verbesserung. Viele Fahrer überfahren das Innere des Kreisels und missachten Vorfahrtsregeln. Am Dienstag war die Polizei vor Ort.

Wer sich am Kreisverkehr an der Hülchrather Straße in Neukirchen aufhält, merkt schnell: Der Kreisel und die Vorfahrtsregeln dort sind vielen Fahrern egal. Wenn sie geradeaus fahren wollen, ziehen sie durch die Mitte, die als ebenerdige Betonfläche sozusagen dazu einlädt, sie zu überfahren. Beinahe täglich kann CDU-Fraktionschef Wolfgang Kaiser dort brenzlige Situationen beobachten. Er selbst wohnt nicht weit entfernt und ist regelmäßig auf der Straße unterwegs. Das rücksichtslose Verhalten einiger Fahrer ist eines der Gesprächsthemen im Ort – Rufe nach einer Verbesserung werden immer lauter.

Am vergangenen Donnerstag hat es den dritten Unfall im Bereich des Kreisverkehrs binnen zwölf Monaten gegeben. Zwei Fahrzeuge stießen zusammen. Wie die Polizei am Dienstag erklärte, soll einer der Beteiligten angegeben haben, von der tief stehenden Sonne geblendet worden zu sein. Dabei soll er ein anderes Fahrzeug im Kreisverkehr übersehen haben. Grund für diesen Unfall war wohl nicht die Fahrt durch das „Innere“ des Kreisels. Es blieb bei einem Blechschaden. Und trotzdem: Vorfälle wie diese heizen die Debatte an.

Kaiser weiß von so einigen Situationen zu berichten. Nur einen Tag nach dem letzten Unfall, am Freitag, habe er eine Auseinandersetzung mitten auf dem Kreisverkehr beobachtet. Zwei Fahrer seien dort mit ihren Autos beinahe zusammengestoßen. Sie seien anschließend ausgestiegen und hätten sich lautstark beschimpft. „Am Kreisverkehr muss dringend etwas getan werden“, betont Kaiser, der die Stadt bereits mündlich dazu aufgefordert hat, eine Veränderung herbeizuführen. Er regt an, dort Stahlteller mit Noppen zu installieren, die das Überfahren der Innenfläche mit hohem Tempo unangenehm machen.

„Sehenden Auges werden am Kreisverkehr Gefahren in Kauf genommen, wenn man jetzt nicht handelt“, meint Kaiser. Er will „im Sinne der Sache“ auf einen politischen Antrag verzichten, um Tempo zu machen: Eine Lösung müsse schnell herbeigeführt werden, die Situation sei nicht mehr länger tragbar. Die Stadt hatte bereits vor zwei Wochen erklärt: „Der Kreisverkehr entspricht in der ausgeführten Form den Richtlinien. Inwieweit weitergehende Maßnahmen rechtlich und technisch möglich sind, wird seitens der Stadtbetriebe in Abstimmung mit dem Erschließungsträger geprüft.“