Kostenpflichtiger Inhalt: Elisabeth-Krankenhaus Grevenbroich : Kreißsaal soll geschlossen werden

Der Kreißsaal im Elisabeth-Krankenhaus soll geschlossen werden. Foto: Philipp Schumacher/Rhein-Kreis

Grevenbroich Der Kreißsaal im Elisabeth-Krankenhaus soll wohl in Kürze geschlossen werden. Dort fehlt es angeblich an ärztlichem Personal. Bürgermeister Klaus Krützen ist in Gesprächen mit der Klinik-Leitung.