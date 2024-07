Umweltfreundliche Fahrzeugflotte Kreisverwaltung setzt sechs weitere E-Fahrzeuge ein

Durch den Aufbau virtueller 3D-Stadtbilder im Rahmen des Projekts „Digitaler Zwilling“ werden Gebäude und Straßen kreisweit digital und georeferenziert abgebildet. So können Mitarbeiter in der Kreisverwaltung und in den Rathäusern am Computer sowohl Planungen als auch Messungen durchführen. Zudem können sich die Beschäftigten auch durch moderne Videokonferenztechnik viele Dienstfahrten ersparen. Außerdem stehen E-Bikes in den Kreishäusern Neuss und Grevenbroich für kurze Fahrten zur Verfügung.