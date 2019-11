Initiative in Grevenbroich vorgestellt : Kreis schließt sich dem Impfbündnis an

Kreis schließt sich dem Impfbündnis an

Initiative in Grevenbroich vorgestellt

Bündnispartner vor dem Kreishaus in Grevenbroich: (v.l.) Michael Dörr, Barbara Albrecht, Karsten Mankowsky, Dörte Schall und Ralph Köllges. Foto: A. Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Mönchengladbach hat die Initiative ergriffen und wirbt mit vielen Akteuren aus dem Gesundheitswesen für Schutzimpfungen. Dieser Aktion hat sich jetzt der Rhein-Kreis angeschlossen. Auch er will die Bürger motivieren.

Masern, Grippe, Mumps, Keuchhusten – alleine in diesem Jahr gab es im Rhein-Kreis schon 913 Erkrankungen, die durch eine frühzeitige Impfung hätten verhindert werden können. „Das zeigt, dass Handlungsbedarf gegeben ist“, sagt Gesundheitsdezernent Karsten Mankowsky. „Die Impfmoral muss deutlich verbessert werden.“ Und das wird nun angepackt: Der Rhein-Kreis hat sich aktuell dem „Impfbündnis“ angeschlossen, einer Initiative der Stadt Mönchengladbach.

Gemeinsam mit Ärzten, Apothekern und Krankenkassen verfolgen die Partner folgende Ziele: Sie wollen die Impfrate steigern, Impflücken schließen und den Stellenwert des Impfens für die Gesundheit der Bevölkerung in den Vordergrund stellen. „Das machen wir zusammen mit Kitas, Schulen, aber auch mit Betrieben und Vereinen“, sagt Dörte Schall, die das Gesundheitsdezernat in Mönchengladbach leitet. Mit Aktionen und Plakaten soll künftig auch in Kommunen des Rhein-Kreises für den „kleinen Pieks“ ganz groß geworben werden.