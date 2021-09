Berufsbildungszentrum Grevenbroich : Kreis lässt Pausenhof des BBZ komplett neugestalten

Grevenbroich Rund 400.000 Euro kostet die Umgestaltung des Pausenhofs am Berufsbildungszentrum (BBZ), das der Rhein-Kreis Neuss in Grevenbroich betreibt. Im Mittelpunkt der Bauarbeiten steht unter anderem die Entsiegelung von Flächen für neues Grün.

Unter Leitung von Fachplaner Friedrich Wittmann aus Düsseldorf hatten die Arbeiten im Juni begonnen. Die Verlagerung des Müllplatzes aus dem Zugangsbereich und die Gliederung der Fläche durch unterschiedliche Höhen standen ebenso auf dem Programm wie das Schaffen neuer Sitzbereiche im Schatten und in der Sonne. Die Verwendung des vorhandenen unbeschädigten Pausenhof-Pflasters aus Gründen der Nachhaltigkeit wurde ebenso berücksichtigt wie die Entsiegelung von Flächen durch den Einbau einer wassergebundenen Decke.

Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an Impfaktionswoche

Termine in der Übersicht

Termine in der Übersicht : Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an Impfaktionswoche

Die Neugestaltung des Schulhofs ist Teil eines insgesamt rund 2,1 Millionen Euro schweren Sanierungsprojekts am Berufsbildungszentrum. Ein großer Teil des Betrags – rund eine Million Euro – wurde alleine in die Digitalisierung der Schule investiert. Alle der rund 100 Klassenräume sind nun mit WLAN ausgerüstet, zudem wurden 55 Beamer und Whiteboards installiert. Darüber hinaus werden einige, zum Teil in die Jahre gekommene Gebäude auf Vordermann gebracht und energetisch saniert.