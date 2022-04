Neubau in Grevenbroich kostete fast eine Million Euro : Kreis investiert in neue Kfz-Prüfstrecke

Kreis investiert in neue Kfz-Prüfstrecke

Neubau in Grevenbroich kostete fast eine Million Euro

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (Mitte) mit den zuständigen Vertretern von Schule und Verwaltung in der neuen Kfz-Prüfstrecke. Foto: Rhein-Kreis Neuss/Andreas Baum

Grevenbroich Um eine Prüfstrecke ergänzt worden ist die Kraftfahrzeug-Abteilung des Berufsbildungszentrums, das der Rhein-Kreis Neuss an der Bergheimer Straße in Grevenbroich betreibt. Eine Übersicht über die Kosten.

Die Plan- und Bauzeit nahm 22 Monate in Anspruch und ist jetzt beendet worden. Das Projekt mit dem Neubau einer Halle sowie Garagen und Außenanlagen kostete 990.000 Euro. 750 000 Euro davon wurden durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes gefördert.

„Wir haben auch bei der Kfz-Prüfstrecke auf eine nachhaltige Bauweise gesetzt – etwa durch die Nutzung recyclingfähiger Materialien, durch die integrierte Wärmerückgewinnung und durch moderne LED-Beleuchtung. Das spart Energie und reduziert die Kohlendioxid-Emissionen“, betonte Baudezernent Harald Vieten. Das Projekt sei in enger Abstimmung mit dem Berufsbildungszentrum unter Leitung von Jörg Kazmierczak und den Ämtern des Rhein-Kreises für Gebäudewirtschaft beziehungsweise für Schule und Kultur erfolgt.

Führungswechsel in Grevenbroich

Führungswechsel in Grevenbroich : Caritas baut ihren Vorstand um

Biker in Grevenbroich

Biker in Grevenbroich : Motorradfreunde Rhein-Erft veranstalten Oster-Ride für Ukraine

Neubau in Voerde

Neubau in Voerde : Volksbank Rhein-Lippe bezieht ihr neues „Vorum“

Ziel der Planung war es, den Klassenraum, in dem die Schüler an Arbeitsplätzen unterrichtet werden, offen und frei durchgängig mit der Lehrwerkstatt, eben der Prüfstrecke, zu verbinden. Die Kfz-Halle ist räumlich gesehen sozusagen eine Erweiterung dieses Klassenraums. Da durch den Anbau die Fensterfront entfiel, wurde die natürliche Belichtung durch drei Kuppeln im Dach, zwei Werkstatt-Tore mit Glas-Elementen und einem hoch eingebauten Fensterband in ganzer Länge der Fassade sichergestellt.