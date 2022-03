Stadt-Finanzen in Grevenbroich : Finanzaufsicht genehmigt den städtischen Haushalt

Stadt-Finanzen in Grevenbroich

Grevenbroich Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat jetzt die Grevenbroicher Haushaltssatzung und das fortgeschriebene Sanierungskonzept für das Haushaltsjahr 2022 zur Kenntnis genommen und die notwendigen Genehmigungen erteilt. Bürgermeister Klaus Krützen erwartet, dass die Stadt früher als geplant die Hoheit über die Finanzen zurückerlangt.

Haushalt, Finanzplanung und Sanierungskonzept sind nach wie vor geprägt durch die aktuelle pandemische Lage und deren Auswirkungen. Inwieweit sich der Krieg in der Ukraine auf die kommunalen Finanzen auswirken wird, bleibt abzuwarten. Noch weist der Haushalt ein Defizit von rund 2,8 Millionen Euro auf, „aber im Vergleich zur Vorjahresplanung bedeutet dies eine Verbesserung von rund vier Millionen Euro“, sagt Rathaus-Sprecher Lukas Maaßen. Dem Fehlbetrag können Mittel aus der allgemeinen Rücklage gegenübergestellt werden. Der Finanzierungszeitraum 2023 bis 2025 weist durchweg Jahresüberschüsse von rund 17,3 Millionen Euro aus.

Die Genehmigung des Haushalts 2022 hat Landrat Petrauschke an gewisse Auflagen gekoppelt. Unter anderem appelliert er an die Stadt, sämtliche freiwilligen Leistungen fortlaufend auf den Prüfstand zu stellen. Zudem müssen steuerliche Mehrerträge in vollem Umfang zur Verringerung städtischer Verbindlichkeiten eingesetzt werden.