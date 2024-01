Patrick Kreide „Kreativmensch“ aus Wevelinghoven unterstützt junge Unternehmen

Es hat geklappt: Vier Meter hohe, aufblasbare Christbaumkugeln für die Weihnachtsfeier eines Energy-Drink-Anbieters sollten her – sie trafen rechtzeitig aus China ein, in Video-Streams hätten Millionen Menschen sie gesehen, erzählt Patrick Kreide. Wenn es um ausgefallenere Werbe- und Merchandising-Artikel geht, dann weiß der 45-Jährige Rat. Der aus Lüdenscheid stammende Werbefachmann lebt seit zehn Jahren in Grevenbroich, er betreibt an der Poststraße in Wevelinghoven sein Unternehmen „Kre-Idee“, das steht für kreative Ideen und eben für den Namen des Unternehmers. Und auch mit der Integration im Rheinland hat es geklappt: „Ich habe für den ,Närrischen Sprötztrupp‘ in Gustorf die Festschrift für die Session erstellt, das ist für einen Sauerländer schon eine Auszeichnung“, sagt Kreide.