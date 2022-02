Kuriose Kreation aus Grevenbroich : Hier servieren „Krankenschwestern“ den Karnevals-Booster

Die „Krankenschwestern“ vom Café Breiden wollen den Booster zu Karneval mit Liebe servieren. Hier im Foto: Manuela Schall (li.) und Andrea Lenzen. Foto: Kandzorra, Christian

Grevenbroich Bäckermeister Schall vom Café Breiden setzt erneut eine jecke Idee um: In der Karnevalswoche gibt‘s bunte Weckmänner mit süßem Booster – serviert von „Krankenschwestern“. Was es damit auf sich hat.

Zur fünften Jahreszeit wird der Rhein-Kreis um ein „Impfzentrum“ reicher – und zwar mitten in Grevenbroich: Dann wollen die Mitarbeiterinnen des Cafés Breiden in der Fußgängerzone für den Booster sorgen. Den gibt‘s dann in gleich drei Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Eierlikör und Schokolade. Aber natürlich nicht einfach nur so, sondern – passend zu Corona – serviert von „Krankenschwestern“, die standesgemäß mit Kittel, Haube und Maske am Verkaufstresen stehen werden. Grundlage der Versorgung sind jedoch nicht bloß Spritzen, sondern Weckmänner, die mit essbarem Konfetti verziert sind. Statt Pfeifen stecken ihnen Kunststoffröhrchen im Arm, die mit süßem „Impfstoff“ aufgezogenen sind.

Die Booster-Männchen sind eine Erfindung von Jürgen Schall: Der Bäckermeister kommt immer wieder auf verrückte Ideen, will sein Sortiment auf die Karnevalszeit abstimmen und Hingucker schaffen. Und weil die Session nun schon zum zweiten Mal durch die immer noch anhaltende Pandemie getrübt ist, will Schall seine Kunden aufmuntern. So kam die Idee mit den Booster-Männchen und den „Krankenschwestern“. „Das ist meine eigene Kreation“, sagt der 49-Jährige: „Die wird es zu Beginn der Karnevalswoche geben.“ Die „Impfstoff“-Sorten Erdbeere, Eierlikör und Schokolade sollen an Altweiber (24. Februar) den Vornamen der dann diensthabenden Mitarbeiterinnen im Verkauf zugeordnet werden: Kristina, Verena und Beate. Dann könnte es an der Theke heißen: „Schwester Beate, einmal den Booster, bitte.“

Mit essbarem Konfetti verziert und mit einer süßen Spritze statt einer Pfeife im Arm: Die bunten Booster-Weckmänner sind ein echter Hingucker. Foto: Kandzorra, Christian

Info Diese „Medizin“ soll Kunden aufheitern Weckmänner Die Booster-Weckmänner mit aufgezogenen Erdbeer-, Eierlikör- und Schoko-Spritzen sind in der Herstellung recht aufwendig. Größere Stückzahlen sollten daher rechtzeitig bestellt werden. Motivation Das Team des Cafés Breiden möchte keinen Trübsal

blasen – obwohl der Karneval auch in dieser Session zu großen Teilen der Pandemie zum Opfer fällt. Stattdessen will das Team seine Kunden mit pfiffigen Kreationen aufheitern.

Bereits vor einem Jahr hatte das Café Breiden mit dem „Impf-Berliner“ auf sich aufmerksam gemacht: Da steckten ebenfalls grüne Spritzen mit Erdbeermarmelade, Eierlikör und Schokolade in den frittierten Ballen; die Kunden konnten ihre Leckerbissen selbst „impfen“. Die jecke Aktion zur Karnevalszeit kam gut an – und fand etliche Nachahmer. Passend dazu hatte das Café sein Schaufenster dekoriert und unter anderem mit einem Aushang des kölschen Grundgesetztes („Et es wie et es“ und „Et kütt wie et kütt“) ein Zeichen dafür gesetzt, sich nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie die Stimmung vermiesen zu lassen.

Das gilt auch für die Karnevalssession in diesem Jahr. In der Traditions-Bäckerei und -Konditorei an der Kölner Straße in der Fußgängerzone begegnet man dem Thema Corona aber schon seit längerer Zeit mit Dingen, die Menschen glücklich machen – oder sie zumindest zum Schmunzeln bringen. So gab es zu Beginn der Pandemie im Café Breiden gar essbare, zuckersüße Desinfektionsmittel-Fläschchen oder Toilettenpapierrollen in Originalgröße aus Marzipan, eingehüllt in weißen Fondant. Damit hat das Café in charmanter Weise die Hamsterkäufe vieler Bürger zu Beginn der Pandemie auf die Schippe genommen.

Ballen mit Spritze: Vor einem Jahr hat das Café „Impf-Berliner“ präsentiert. Foto: Kandzorra, Christian