Schwesternschülerinnen treffen sich 50 Jahre nach dem Examen Ein flotter Foxtrott auf dem Wohnheim-Flur und ein „Luxus-WC“ für zwei Personen

„Leider konnten nicht alle kommen“, sagt Organisatorin Gabriele Mertens bedauernd. Private Verpflichtungen, gesundheitliche Probleme oder schlicht die lange Anreise hatten die Teilnahme einiger der inzwischen 69 oder 70 Jahre alten Frauen verhindert. Umso größer war in der Runde die Freude, die ehemaligen Mitschülerinnen und Kolleginnen wiederzusehen. Von den elf Examinandinnen waren immerhin zehn im Anschluss in der Pflege am „Elisabeth“ tätig, einige bis zum Eintritt in den Ruhestand, wie Monika Berg und Gabriele Mertens selbst. Beide übernahmen bis zum Ende ihrer Berufstätigkeit im Jahr 2016 noch mehrere Nachtwachen im Monat. Und alle sind sich einig: Betreten sie ein Krankenhaus und atmen die Luft dort ein, „ist das wie Familie, wie Nachhause-Kommen“.