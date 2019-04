Mit einer Spende des Grevenbroicher Lions-Club : Klinik St. Elisabeth erweitert Palliativ-Angebot

Grevenbroich Eine großzügige Spende des Grevenbroicher Lions-Clubs macht es möglich.

Die Finanzierung steht, die Baupläne sind fertig, und sobald ein Bauleiter gefunden ist, sollen die Arbeiten zur Erweiterung der Palliativversorgung beginnen. Möglich gemacht hat das eine Spendenakquise des Grevenbroicher Lions-Clubs, der sich für die Versorgung schwerstkranker Menschen engagiert. Für diesen Zweck steht der Palliativmedizin am St. Elisabeth-Krankenhaus derzeit nur ein Patientenzimmer zur Verfügung, das auf die Bedürfnisse dieser Personengruppe zugeschnitten ist. In Kürze soll sich das ändern.

Mit dem Umbau einher geht zunächst einmal ein Umzug des gesamten Palliativbereichs in eine Lage auf der Station 4 C/D, die weniger frequentiert und dadurch ruhiger ist. Künftig soll es zudem zwei Patientenzimmer geben, die mit Mobiliar in warmer Holzoptik gestaltet und so ausgestattet werden, dass Angehörige in einem bequemen, wegklappbaren Bett bei dem Patienten übernachten können.