Aktionstag am 19. September 2023 Patienten im Elisabeth-Krankenhaus sollen sich sicherer fühlen

Fehler passieren, so heißt es – doch bei der Behandlung in einem Krankenhaus müssen höchste Ansprüche gelten, um genau das auszuschließen. Darum wird dieses Thema anlässlich des Welttags der Patientensicherheit gezielt in den Fokus gerückt. Das Elisabeth-Krankenhaus in Grevenbroich beteiligt sich an den Aktionen mit einer Ausstellung und Infoständen am Dienstag, 19. September, ab 9 Uhr. Das Ziel: Patienten und grundsätzlich Interessierte sollen über die vielfältigen Maßnahmen in den Kliniken für mehr Patientensicherheit aufgeklärt werden.