50 Jahre Kraftwerk Neurath RWE-Kraftwerker laden Tafel-Mitarbeiter aus der Region zum Festessen ein

Nach Rücksprache mit der Mannschaft war klar: Das Budget wird gespendet, und darüber hinaus gibt es noch ein Event für die Mitarbeitenden der Tafeln des Umlands. „Wir kennen die finanzielle Not der Tafeln und wollten helfen“, berichtete Thomas Müller. Und so konnten die 80 Gäste – darunter etwa 30 der Grevenbroicher „Existenzhilfe“ – nicht nur die Erinnerung an die Gastfreundschaft, sondern auch an die Großzügigkeit der Neurather Kraftwerker mit nach Hause nehmen: Jede Tafel erhielt 1250 Euro. Den gleichen Betrag spendete die Belegschaft an die Mosaik-Schule in Hemmerden.