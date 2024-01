Unfälle in Grevenbroich und Korschenbroich Autodieb leistet sich im Drogenrausch wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Am Sonntagvormittag hat sich ein 43-jähriger Mann aus Neuss eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geleistet. Alles begann mit einem vergleichsweise harmlosen Unfall an der Grevenbroicher Straße in Wevelinghoven: Nach Auskunft der Polizei stieß der Mann mit seinem Mercedes gegen eine Mauer. Allerdings scherte er sich nicht weiter um den Schaden: Stattdessen drückte er aufs Gaspedal und setzte seine Fahrt durch Wevelinghoven fort. An der Straße Am Wehr kam ihm schließlich ein Streifenwagen der Polizei entgegen. Als die Beamten den flüchteten Fahrer stoppen wollten, tat dieser allerdings keine Anstalten, anzuhalten. Er beschleunigte weiter.