Exotische Schlange im Bend Fund einer Kornnatter löst Polizei-Einsatz in Grevenbroich aus

Es gibt zwar auch einige Schlangenarten, die in Deutschland heimisch sind, doch einer Grevenbroicherin war es doch nicht ganz geheuer, als sie am Montagnachmittag in einem Grünstreifen zwischen der Bruchstraße und dem Bendgebiet in Neuenhausen ein rötliches, etwa ein Meter langes Exemplar beobachtete, das sich durch die Botanik schlängelte. Um auf Nummer sicher zu gehen, rief sie die Polizei, die auch prompt ausrückte und ziemlich schnell Entwarnung geben konnte. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich bei der Schlange um eine für Menschen völlig ungefährliche weibliche Kornnatter handelte.