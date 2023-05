Kultur in Grevenbroich Stadt und Mönche setzen Konzert-Kooperation fort

Nach einer längeren Pause wird die Reihe am 13. Oktober fortgesetzt: Der junge Pianist Robert Aust, der regelmäßig auf Tourneen in Lateinamerika, Nordafrika und Nahost geht, gibt ein Konzert mit Werken von Chopin, Ponce, Ravel und Granados. Ein weiterer Pianist wird am 10. November in der historischen Klosteranlage erwartet: Der mehrfach bei Wettbewerben ausgezeichnete Musiker Vladimir Valdivia wird im Kloster Kompositionen von Mozart, Beethoven, Chopin und Albeniz interpretieren.