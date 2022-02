Grevenbroicher von Handwerkskammer ausgezeichnet : Konditor Kames sorgt seit 40 Jahren für süße Köstlichkeiten in der City

Grevenbroich Pralinen, Eis, Baumkuchen, Mandelsplitter, Torten, Marzipan, Dominosteine: Wem dabei das Wasser im Mund zusammenläuft, ist bei der Konditorei Kames in der Fußgängerzone an der richtigen Adresse. Für das langjährige Wirken gab es jetzt eine Jubiläumsurkunde.

Sein Erfolgsrezept von Anfang an: kreative Ideen, feinste Zutaten und Top-Qualität. Das ist bis heute so. „Wir produzieren alles selbst und machen Sachen, die sonst fast keiner mehr macht“, betont Kames. Mandeln werden frisch geröstet, die Präsent-Eier zu Ostern selbst befüllt, und in den Bienenstich kommt keine zugekaufte, sondern eine selbst gemachte Creme. Eine Mitarbeiterin kann mit Kakao auf Marzipan malen und schafft so kleine Kunstwerke.