Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich CDU-Papier zum Rheinland Klinikum - Aus für stationären Klinik-Betrieb?

Das Rheinland Klinikum steht – wie viele Krankenhäuser in Deutschland – wirtschaftlich unter Druck. Die CDU im Kreistag reagiert jetzt nach einer Klausurtagung mit einem Positionspapier. Angesichts eines enormen Finanzbedarfs des Klinikums, der die Gesellschafter Stadt und Rhein-Kreis Neuss enorm belaste und Mittel binde, die an anderer Stelle, etwa beim Strukturwandel dringend benötigt würden, drängt die CDU auf drastische Strukturveränderungen im fusionierten Krankenhausverbund. Eine Forderung sieht einen Verzicht auf einen stationären Krankenhausbetrieb in Grevenbroich vor. Damit stünde das Elisabethkrankenhaus vor dem Aus.