Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Die Corona-Pandemie und der Geist der Einheit

Grevenbroich Die großen Religionsgemeinschaften sehen sich durch den Lockdown in diesem Jahr enger miteinander verbunden, meint Pater Bruno Robeck. „Der Geist der Einheit weht durch die Religionen“, sagt der Prior des Langwadener Zisterzienserklosters.

Sturm im Wasserglas? So etwas kann es nicht geben. Denn Wind braucht Weite. „Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber nicht, woher er kommt und wohin er geht“ Mit diesem Bild beschreibt das Johannesevangelium das Phänomen „Heiliger Geist“ (Joh 3,8). Die Apostel sind als feste Gruppe wieder einmal unter sich. Ohne Außenkontakt. Doch in dieser Situation geschieht die große Überraschung. Plötzlich verspüren sie den Impuls, nach draußen zu gehen. Sie haben den Mut und eine Botschaft für die Menschen. Und die Menschen unterschiedlichster Herkunft und Muttersprache verstehen sie. Die Menschen verstehen die Apostel und sie verstehen sich untereinander. Diese plötzliche Erfahrung der Verbundenheit aller mit allen fasziniert mich jedes Mal aufs neue, wenn ich die Pfingstgeschichte lese.