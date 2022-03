Spiritueller Zwischenruf aus Kloster Langwaden : Auf Augenhöhe miteinander reden

Bruno Robeck ist Prior der Langwadener Zisterziensermönche. Foto: Melanie Zanin

Meinung Langwaden Asche ist nicht nur das Produkt eines Zerstörungsprozesses. Sie ist auch ein Zeichen des Neubeginns, meint Bruno Robeck, Prior der Langwadener Zisterzienser.

Was bleibt, ist: Asche. Wer am Aschermittwoch zum katholischen Gottesdienst kam, ging mit Asche auf dem Haupt wieder nach Hause. Dabei erleben wir zurzeit so viel verbrannte Erde um uns herum. Putin legt die Ukraine in Schutt und Asche. Impfgegner und Impfbefürworter driften immer weiter auseinander. Sie stehen sich oft unversöhnt, wenn nicht gar feindlich gegenüber. Frieden ist in weite Ferne gerückt. Und nicht zu vergessen: die Coronapandemie, durch die wir auch weiterhin gefährdet bleiben.

Wenn in unseren Breiten momentan auch kein lebensbedrohlicher Flächenbrand des Coronavirus zu befürchten ist, so bleibt doch die Infektionsgefahr wie das Wiederauflodern von Glutnestern unter der Asche bestehen. Am Beginn der Fastenzeit bestätigt mir der Aschermittwoch meine traurige Erfahrung, dass das Leben vergänglich und gefährlich ist. Die Vergänglichkeit ist von Gott gegeben. Es wäre wohl keine gute Idee, wenn wir ewig auf dieser Erde leben würden. Die Gefährlichkeit aber ist vielfach menschengemacht. Im Kleinen wie im Großen lassen wir uns von unseren eigenen Gefühlen hinreißen und entbrennen im Zorn über andere oder im Eifer für unsere eigenen Interessen, ohne die Mitmenschen zu berücksichtigen. Das Aschenkreuz mahnt zum Innehalten, Nachdenken und Umkehren. Es ist für alle gedacht – und nicht nur beschränkt auf den einen Mittwoch.

Die Bibel erzählt, dass der König von Ninive nach der Bußpredigt des Propheten Jona ein Bußgewand angezogen und sich in die Asche gesetzt hat. Er verzichtete auf seine königlichen Gewänder und setzte sich in den Dreck, noch bevor es sein Volk ihm nachtat. Hier wird niemand von oben nach unten mit Asche bestreut, noch wird Asche von unten nach oben aufgewirbelt, weil das Versagen „da oben“ unerträglich geworden ist. Wir sollten uns alle gemeinsam auf den Ascheplatz setzen und auf Augenhöhe miteinander reden.

Dadurch werden nicht alle Probleme gelöst. Es besteht jedoch die Möglichkeit, den anderen zu verstehen. Vielleicht erfahren wir dann von so manchen, dass sie schon durch ein persönliches Feuer der Läuterung gegangen sind. Vielleicht stellt sich auch heraus, dass manche für die Übernahme einer Aufgabe verbrannt sind. Die Fastenzeit hat in einer schwierigen Zeit begonnen. Die Asche zeigt, dass die Fastenzeit keinen anhaltenden Schwelbrand durch ein „immer weiter so“ akzeptiert. Das Feuer ist aus.

Als trauriges Endprodukt eines Zerstörungsprozesses ist die Asche aber Zeichen des Neubeginns. Neu aufbrechen heißt, sich der Gewalt der Lügen und der Zerstörung entgegenstellen, versuchen, den anderen zu verstehen, und umkehren, wo es notwendig ist. Manchmal muss man mit Gegengewalt reagieren. Meistens aber – und vor allem zuallererst – ist etwas anderes gefordert: Hauen wir nicht gegenseitig aufeinander drauf, sondern setzen uns gemeinsam auf dem Ascheplatz hin. Schauen wir in unser Herz, wo Umkehr notwendig ist, und in die Augen des Nächsten, um zu sehen, was er braucht. Lassen wir uns nicht entmutigen von dem Unrecht, dem Leid, der Zerstörung und dem Tod, sondern packen wir an, wo es möglich ist. Und zwei Dinge sollten wir nicht unterschätzen: die gefährlichen Glutnester, die sich noch unter der Asche verbergen, und die unbändige Kraft Gottes, die immer wieder neu Leben schafft.

Prior Bruno Robeck, OCist

